Tuttosport: "Il Napoli fa spesa in casa Fiorentina. Dodô e Fortini nella lista, occhio all'ex Favasuli"

I partenopei vogliono un vice Di Lorenzo. Il brasiliano è il prescelto, ma gli altri 2 sono più futuribili.

Il Napoli è alla ricerca di un vice Di Lorenzo: la Fiorentina rappresenta una vera e propria miniera d'oro per i partenopei, che infatti hanno messo nella propria lista Dodô ma non solo.

Oltre all'esterno brasiliano, in scadenza nel 2027 con la viola e soprattutto già accordato con il Napoli, gli azzurri, come scrive Tuttosport stanno attenzionando anche la situazione di Niccolò Fortini, classe 2006, anche lui sempre più lontano da Firenze.

Continua il quotidiano, con il Napoli interessato a un ex viola, ovvero Costantino Favasuli, classe 2004 che ha già debuttato con la Nazionale: il ragazzo è di proprietà del Catanzaro, ma visti gli ottimi rapporti con l'agente del calciatore, Mario Giuffredi, la trattativa potrebbe essere facilitata.