Con l’acquisto di Viery, la Fiorentina può prendere solo un altro extracomunitario in questo mercato
Oulaï e Arokodare alla Fiorentina? No, solo uno potrà essere acquistato
A cura di Lisa Grelloni
15 luglio 2026 10:57
Tanti i nomi che girano intorno al mercato della Fiorentina ci sono quelli di Oulaï e Arokodare ma c’è un dettaglio non banale da evidenziare, poiché entrambi non potranno arrivare a Firenze.
La squadra viola ha già un extracomunitario in rosa, ovvero Viery, il primo colpo piazzato da Paratici, strappato al Gremio per 17 milioni di euro, pertanto può acquistare solamente un altro extracomunitario in questo mercato.