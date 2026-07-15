Atta: "Ho scelto la Fiorentina perché ho parlato con Paratici. Grosso vuole giocare sempre in avanti"

Il nuovo calciatore della Fiorentina Arthur Atta ha parlato in sala stampa per presentarsi ai tifosi e ai giornalisti presenti

Il nuovo calciatore della Fiorentina Arthur Atta ha parlato in sala stampa per presentarsi ai tifosi e ai giornalisti presenti, queste le sue parole:

"Ho scelto la Fiorentina perché ho parlato con Paratici e il mister. Mi hanno detto che hanno voglia di far crescere la Fiorentina, io sapevo che era il posto giusto per me. Sono molto felice."

"Sono all'inizio della mia carriera, sono arrivato tardi nel calcio, sono arrivato a 20 anni in Francia. Questo salta di qualità mi aiutare a essere ancora più forte, sono pronto e non vedo l'ora di iniziare."

"L'anno scorso per me è andata bene ma poteva andare meglio. Con Grosso posso imparare di più, segnare e fare assist e quest'anno ci proverò."

"Io sono una mezzala ed è il mio ruolo preferito, ma giocherò dove mi chiede il mister."

"Si devo essere più continuo nel segnare e fare assist, ma quest'anno con la squadra che c'è sarò in zone dove è più facile segnare. Spero di segnare di più e lavorerò per questo negli allenamenti."

"Io non sento una grande pressione per questo arrivo, sento l'orgoglio della fiducia che mi ha dato la società, adesso sta a me in campo. Non ho troppa pressione ma sono pronto per questo, spero un giorno di andare con la nazionale."

"Ho avuto problemi alla schiena da piccolo, avevo paura di non tornare in campo come prima. Ma questo mi ha fatto capire l'importanza di allenarsi bene e prepararsi bene per non farli succedere, adesso non li ho più perché so come gestirli."

"Grosso mi ha fatto un'ottima impressione. Ho ancora le parole di Grosso nella testa di giocare sempre avanti, è uno italiano ma non nello stile di gioco, ha questa voglia di giocare in avanti."

"Fagioli è veramente forte, sempre calmo con la palla che vede sempre tutto prima. Gioca sia semplice che facendo cose difficili, ma ci sono tanti calciatori forti in rosa."

"Io in questi 3/4 allenamenti ho visto tanta qualità, non abbiamo un obbiettivo perché prima vogliamo capire e conoscerci bene. A Udine avevo il 14 e spero di poterlo riavere"

"C'erano altre big della serie A su di me, ho già detto perché ho scelto la Fiorentina. E ringrazio il Presidente e i direttori Paratici e Ferrari."

"Ho parlato con Paratici e vogliono fare crescere questa società. Anche il modo di giocare di grosso mi ha fatto pensare che questa era la scelta giusta."

"Il 4-3-3 lo conosco ed è adatto a me."

"A Udine sono cresciuto fisicamente. Sono arrivato che non mi prendevo tante responsabilità e mi hanno fatto crescere in questo e nei dribbling, è merito loro se sono quello che sono oggi."

"I miei idoli sono Cristiano Ronaldo e anche Pogba"