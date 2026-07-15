Sky sport: "De Gea principale candidato per la fascia da capitano di questa nuova Fiorentina"

La Fiorentina conferma la fiducia di De Gea tra i pali

Nonostante il ritiro sia appena iniziato la Fiorentina fa sapere che come primo portiere ci sarà sempre David De Gea che nonostante anche qualche difficoltà avuta la stagione precedente rimane una colonna portante in campo e nello spogliatoio,da qui la decisione di affidargli la fascia da capitano

Lo riporta Sky Sport