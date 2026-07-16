Repubblica: "Piaceva alle big, ha scelto la Fiorentina: ecco perché Atta vale più dell'affare"

L'investimento conferma la volontà di rilanciare il progetto di Commisso

Arthur Atta si è presentato ieri da nuovo giocatore della Fiorentina, uno dei colpi più significativi messi a segno dal direttore sportivo Fabio Paratici. Secondo la Repubblica, l'operazione va ben oltre il semplice acquisto di un calciatore.

L'arrivo del centrocampista francese, seguito anche da diversi top club europei, rappresenta infatti un segnale forte della nuova ambizione viola, sia sul piano tecnico che su quello dell'immagine. La rapidità con cui è stata chiusa la trattativa, unita all'investimento importante sostenuto dal club, ha convinto l'ex Udinese a sposare il progetto di Rocco Commisso.

Per la Repubblica, si tratta di un passaggio chiave nel percorso di rilancio della Fiorentina dopo una stagione complicata. I 25 milioni di euro più bonus, ai quali si aggiunge una percentuale del 30% sulla futura rivendita, testimoniano la volontà della società di puntare con decisione su uno dei migliori interpreti del suo ruolo, alimentando entusiasmo e nuove aspettative in tutto l'ambiente.