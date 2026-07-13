Ripa: "Giusta la scelta sugli esclusi. Paratici e Grosso portano in ritiro quelli in cui credono"

L'approfondimento di Ripa ai microfoni di Lady Radio: mosse di mercato e gli esclusi dalla lista dei convocati

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex viola Roberto Ripa ha commentato le scelte della Fiorentina in vista del ritiro al Viola Park, soffermandosi sui convocati, sugli esclusi e sul mercato.

"La scelta sui giocatori convocati e su quelli esclusi è stata corretta. La Fiorentina ha portato in ritiro i ragazzi in cui crede e sui quali vuole costruire il futuro. Mi fa piacere vedere anche diversi classe 2010 nella lista. Poi è chiaro che, se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per Kean, partirebbe. Ma convocare uno come Barak sarebbe stato un messaggio sbagliato: Grosso deve iniziare fin da subito a lavorare sulla mentalità del gruppo". Ripa ha poi parlato della rivoluzione nel reparto arretrato: "Per me Paratici e Grosso hanno bocciato completamente la difesa della scorsa stagione. Basta guardare gli acquisti e quelli che stanno arrivando per capirlo".

Un passaggio anche sul futuro di Harder: "Il 50% sulla futura rivendita dimostra che la Fiorentina non vuole perdere il controllo del giocatore. In futuro potrebbe anche riportarlo a Firenze con un investimento contenuto". Sulle possibili svalutazioni degli esclusi dal ritiro ha aggiunto: "Non credo che convocare Nzola avrebbe fatto aumentare il suo valore sul mercato. La sua situazione sarebbe cambiata poco".

Infine, un commento sulla scelta di trattenere David De Gea: "È giusto tenerlo. Con la partenza di Martinelli era evidente che questa fosse la direzione. De Gea è un giocatore importante, non solo in campo ma anche per gli equilibri dello spogliatoio".