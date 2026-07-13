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Ripa: "Giusta la scelta sugli esclusi. Paratici e Grosso portano in ritiro quelli in cui credono"

L'approfondimento di Ripa ai microfoni di Lady Radio: mosse di mercato e gli esclusi dalla lista dei convocati

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2026 13:38
Ripa: "Giusta la scelta sugli esclusi. Paratici e Grosso portano in ritiro quelli in cui credono" -
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Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex viola Roberto Ripa ha commentato le scelte della Fiorentina in vista del ritiro al Viola Park, soffermandosi sui convocati, sugli esclusi e sul mercato.

"La scelta sui giocatori convocati e su quelli esclusi è stata corretta. La Fiorentina ha portato in ritiro i ragazzi in cui crede e sui quali vuole costruire il futuro. Mi fa piacere vedere anche diversi classe 2010 nella lista. Poi è chiaro che, se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per Kean, partirebbe. Ma convocare uno come Barak sarebbe stato un messaggio sbagliato: Grosso deve iniziare fin da subito a lavorare sulla mentalità del gruppo". Ripa ha poi parlato della rivoluzione nel reparto arretrato: "Per me Paratici e Grosso hanno bocciato completamente la difesa della scorsa stagione. Basta guardare gli acquisti e quelli che stanno arrivando per capirlo".

Un passaggio anche sul futuro di Harder: "Il 50% sulla futura rivendita dimostra che la Fiorentina non vuole perdere il controllo del giocatore. In futuro potrebbe anche riportarlo a Firenze con un investimento contenuto". Sulle possibili svalutazioni degli esclusi dal ritiro ha aggiunto: "Non credo che convocare Nzola avrebbe fatto aumentare il suo valore sul mercato. La sua situazione sarebbe cambiata poco".

Infine, un commento sulla scelta di trattenere David De Gea: "È giusto tenerlo. Con la partenza di Martinelli era evidente che questa fosse la direzione. De Gea è un giocatore importante, non solo in campo ma anche per gli equilibri dello spogliatoio".

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