Bucciantini esalta Paratici: "La Fiorentina ha cambiato modo di fare mercato. E' l'alba di una nuova era"
Il commento dell'opinionista Bucciantini ai microfoni di Radio Sportiva
Ai microfoni di Radio Sportiva, Marco Bucciantini ha analizzato il nuovo corso della Fiorentina, soffermandosi sugli arrivi di Radu Dragusin e Arthur Atta. "Dragusin e Atta come Nesta e Baggio? Oggi quei giocatori non ci sono più e, probabilmente, se ci fossero giocherebbero in Premier League e non in Serie A. Detto questo, gli arrivi di Dragusin e Atta rappresentano due acquisti sorprendenti, soprattutto per la rapidità con cui sono stati chiusi". L'opinionista di Sky Sport ha poi evidenziato come le due operazioni abbiano sorpreso l'intero panorama calcistico: "Dragusin aveva lasciato l'Italia per approdare in Inghilterra, mentre Atta era uno di quei profili che tutti immaginavano destinati a un grande club europeo. Se avessimo saputo che era sul mercato, lo avremmo accostato soprattutto a società straniere, non certo alla Fiorentina. Sono due operazioni che cambiano la percezione della Viola e del suo modo di stare sul mercato".
Infine, Bucciantini si è soffermato sul centrocampo viola e sull'investimento fatto per il francese: "Atta è l'investimento più importante della storia della Fiorentina. Dopo gli arrivi di Ndour, Fabbian e Brescianini, è stato preso un giocatore che probabilmente costa quanto quei quattro messi insieme, ma che allo stesso tempo permette di risparmiare sul monte ingaggi grazie alla sua età e agli ampi margini di crescita. È un modo nuovo di fare mercato a Firenze: più virtuoso, più sostenibile e orientato alla costruzione di valore. Per il popolo viola, reduce da una stagione così difficile, questa può davvero rappresentare l'alba di una nuova era".