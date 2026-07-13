La Fiorentina incassa 1 milione dal Cagliari per il prestito di Fazzini. Il diritto di riscatto è fissato a 8
La Fiorentina ha ceduto Fazzini in prestito con diritto di riscatto al Cagliari
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2026 12:07
La Fiorentina ha salutato Jacopo Fazzini che questa mattina si è recato a Villa Stuart per completare le visite mediche di rito con il Cagliari. Il giovane centrocampista infatti è stato ceduto con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a favore dei sardi. La Fiorentina incassa subito 1 milione per il prestito, mentre il riscatto è fissato a 8. Dunque se Fazzini venisse riscattato la Fiorentina ricaverebbe 9 milioni dalla sua cessione