Inchiesta arbitri, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore Rocchi

Secondo quanto riportato da ANSA i pm di Milano hanno chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi

Si avvia verso l'archiviazione il caso che vedeva coinvolto l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Come riportato dall'ANSA, i pm della Procura di Milano hanno chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta due anni fa.

L'accusa riguardava presunte designazioni arbitrali effettuate in funzione dei presunti gradimenti dell'Inter nelle partite che coinvolgevano il club nerazzurro. Al termine delle indagini, però, la Procura ha concluso che non è emersa alcuna combine. Gli atti saranno comunque trasmessi alla Giustizia Sportiva e alla Procura Generale del CONI, che valuteranno l'eventuale presenza di illeciti di natura sportiva.

Resta invece aperto il capitolo relativo alle cosiddette "bussate" nella sala VAR di Lissone: la documentazione su questo filone sarà trasferita alla Procura di Monza, competente per territorio, che proseguirà gli accertamenti.