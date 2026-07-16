Scade la clausola da 62 milioni di Kean: nessun club si è fatto avanti. Da oggi si tratta con Paratici

Scaduti i 15 giorni per poter comprare Kean attraverso la clausola: nessun club si è fatto avanti

Da oggi la clausola rescissoria di Moise Kean non esiste più. Sono infatti scaduti i quindici giorni nei quali qualsiasi club avrebbe potuto acquistare l'attaccante versando i 62 milioni di euro previsti dal contratto, ma nessuna società ha deciso di affondare il colpo. Uno scenario tutto sommato prevedibile, considerando l'ultima stagione del classe 2000. L'attaccante è stato frenato soprattutto dal problema alla tibia che lo ha costretto a rimanere ai box per gran parte dell'annata, incidendo inevitabilmente sul suo rendimento e sull'interesse del mercato.

Da questo momento, chi vorrà acquistare l'attaccante non dovrà più fare riferimento alla clausola, ma trattare direttamente con la Fiorentina e con Paratici. Lo stesso direttore sportivo, nella conferenza stampa di presentazione, aveva ribadito come Kean sia un giocatore centrale nel progetto tecnico. Paratici, che conosce molto bene l'attaccante fin dai tempi delle giovanili della Juventus, aveva però precisato anche un altro concetto: alla Fiorentina nessuno è incedibile.

Anche se ad oggi non si registrano offerte per l'attaccante della nazionale azzurra, la scadenza della clausola non chiude definitivamente il capitolo. Anzi, il futuro di Moise Kean resta uno dei temi da monitorare con maggiore attenzione nel prosieguo del mercato estivo.