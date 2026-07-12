(FOTO) Primo giorno dell'era Andreazzoli: la Fiorentina primavera è già al lavoro al Viola Park

Comincia oggi al Viola Park il ciclo di Andreazzoli sulla panchina della Primavera

È iniziata la nuova stagione della Primavera della Fiorentina. Dopo lo Scudetto conquistato lo scorso anno sotto la guida di Daniele Galloppa, i giovani viola sono tornati al lavoro al Viola Park per inaugurare il nuovo corso affidato ad Aurelio Andreazzoli. Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, la Fiorentina ha mostrato le prime immagini della squadra impegnata nella prima giornata di allenamenti, con il tecnico toscano che ha diretto la sua prima seduta alla guida della Primavera.