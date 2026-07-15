La Nazione: “Oso o Ruggeri, Valdepenas non nega l’arrivo di un altro terzino sinistro”
Il reparto cambierà ancora con l’arrivo di un altro terzino sinistro
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2026 15:46
La Fiorentina vuole riorganizzare del tutto il pacchetto difensivo sugli esterni, dopo l’arrivo di Jimenez e di Valdepenas ora si starebbe pensando di aggiungere un altro tassello.
Oso rimane in stand-by ma nel frattempo, secondo La Nazione,si sono inseriti diversi club come Nottingham Forest e Olympiacos
Per Ruggeri invece la situazione continua ad essere monitorata, il terzino ex Atalanta avrebbe dato la possibilità di prendere in considerazione il ritorno in Italia, la Fiorentina resta in attesa di capire le condizioni dell’operazione.