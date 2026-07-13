Monti: "Mi dispiace per Gosens, ha passato una stagione difficile, ma come tutti. E' lui il vero capitano"

Il commento di Gianfranco Monti ai microfoni di Radio Bruno

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Gianfranco Monti ha commentato il mercato della Fiorentina, soffermandosi sulla conferma di David De Gea, sulle mosse di Paratici e sul futuro di alcuni giocatori viola. "Sono molto contento della permanenza di De Gea. Se vuoi costruire una squadra importante devi avere un portiere importante. A maggior ragione, se l'anno prossimo vuoi puntare sulla crescita di Martinelli, continuare con De Gea è la scelta più giusta". Sul mercato in uscita, Monti ha evidenziato l'importanza della volontà dei giocatori: "Dipende dalla mentalità del calciatore: vuole andare a giocare oppure preferisce restare in tribuna a prendere lo stipendio? Questo fa la differenza". Grande elogio per il lavoro di Fabio Paratici: "Sta facendo un ottimo lavoro, un mercato così non si vedeva da anni, forse dai tempi dell'estate di Mario Gomez. C'è un'idea precisa e un cambio di strategia evidente".

Sull'ipotesi di una cessione di Fagioli per arrivare a Oulai, Monti ha le idee chiare: "No, Fagioli è un giocatore da Nazionale e lo terrei sempre. Ha qualità e credo possa ancora dare tanto alla Fiorentina". Infine, un pensiero su Robin Gosens: "Mi dispiace moltissimo per la situazione, perché l'età non è clamorosa e bisognerebbe fare un ragionamento più approfondito sulla sua condizione fisica. È vero che ha avuto una stagione complicata, ma come tutti gli altri. Gosens è un buon giocatore, una persona eccezionale e un capitano. Anzi, secondo me è lui il vero capitano di questa Fiorentina".