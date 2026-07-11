Bucchioni: "Si è tornati a fare calcio. Partici ha portato Ronaldo in Italia, questo è il suo livello"

Bucchioni commenta il mercato viola e il lavoro di Paratici

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha elogiato il nuovo corso della Fiorentina guidato da Fabio Paratici, parlando di un cambio di rotta netto rispetto al passato. "A Firenze si sta tornando a fare calcio, è un cambiamento epocale. Per anni abbiamo scherzato su certe situazioni, ma la scorsa stagione è stata la conseguenza di quel modo di lavorare. Ci sono regole precise per costruire una squadra, non si possono fare operazioni solo perché suggerite da altri. Oggi si costruisce una rosa in base alle caratteristiche dei giocatori e all'idea di calcio dell'allenatore, creando un gruppo che possa stare bene insieme". Sul mercato viola ha aggiunto: "I risultati li dirà il campo, ma Paratici sta facendo calcio. Atta non se lo aspettava nessuno: lo paghi tanto oggi, ma tra quattro o cinque anni puoi realizzare una plusvalenza enorme. Ha un'età che gli permette ancora ampi margini di crescita. Anche Dragusin può diventare un giocatore di livello internazionale. La Fiorentina sta pensando al presente, ma anche al futuro".

Bucchioni ha poi sottolineato il peso del nuovo direttore sportivo: "Paratici ha esperienza, grandi rapporti internazionali, ha portato Cristiano Ronaldo in Italia. Questo è il suo livello. Sta mettendo il suo bagaglio di esperienze al servizio della Fiorentina. Atta ha scelto Firenze anche perché Paratici è credibile: veniva da un periodo difficile, ma come dirigente resta un numero uno. È arrivato in uno dei momenti più complicati della storia recente della Fiorentina perché evidentemente gli è stato prospettato un progetto di lungo periodo". Il giornalista ha quindi aperto una riflessione sugli investimenti del club: "La realtà ci dice che si sta costruendo una grande Fiorentina. Mi chiedo chi stia mettendo tutti questi soldi. Paratici non si fermerà qui: arriveranno altri esterni e altri centrocampisti, almeno altri quattro o cinque acquisti. La famiglia Commisso non aveva mai investito così tanto. Forse vuole celebrare il centenario nel nome di Rocco, ma è evidente che qualcosa è cambiato: la sensazione è che quest'anno si voglia prima di tutto spendere per costruire una squadra forte".

Infine, Bucchioni ha parlato anche delle possibili uscite e del metodo di lavoro di Paratici: "È venuto per cambiare tutto e fare una Fiorentina a sua immagine e somiglianza. Anche la scelta di Andreazzoli per la Primavera è un segnale fortissimo. Cambierà tante cose, anche quelle che oggi non ci aspettiamo. Escono tantissimi nomi, poi arriva quello che nessuno aveva previsto. Magari ha già in mente altre sorprese. Fagioli è un giocatore fortissimo, ma se servissero caratteristiche diverse non mi sorprenderei di vederlo partire. Le squadre vanno costruite. Anche su Koleosho la Fiorentina può aspettare: se il club fa muro, Paratici guarda altrove. L'importante non sono i nomi, ma costruire una squadra. Oggi siamo tranquilli perché siamo nelle mani di gente che sa cosa fa".