Pedullà rivela: “Il Cagliari sta superando il Parma per prendere Fazzini dalla Fiorentina”

Fazzini è in uscita dalla Fiorentina, il Cagliari sta lavorando per prenderlo subito

Il Cagliari ridisegna il centrocampo. Dopo aver preso Winks, c’è un’altra sorpresa per il centrocampo. Negli ultimissimi minuti c’è stato un sorpasso per Jacopo Fazzini, forte irruzione per il classe 2003 della Fiorentina. Fazzini era stato offerto alla Lazio, il Parma aveva mosso passi importanti e si stava avvicinando alla definizione in prestito con diritto. Ma il sorpasso del Cagliari è concreto e in corso per un altro colpo a centrocampo.