Le prime parole di Jimenez: "Sono molto felice di essere alla Fiorentina, mi hanno voluto dal primo giorno"

Dopo il comunicato ufficiale arrivano anche le prime parole di Jimenez in maglia viola

Jimenez ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore della Fiorentina, mostrando tutto il suo entusiasmo per l'inizio della nuova avventura in viola. "Sono troppo felice di essere qui e di poter aiutare la Fiorentina in questa stagione. Alla fine è tutto cominciato in Italia, quindi è bello tornare qui. Sono davvero contento di essere alla Fiorentina e del fatto che il club mi abbia voluto fin dal primo giorno". Sulla posizione in campo, lo spagnolo ha ribadito la propria disponibilità: "Il ruolo è uguale, l'importante è aiutare la squadra. Mi piace giocare da terzino destro, è il ruolo in cui ho sempre giocato". Infine, un messaggio ai tifosi viola: "Da Firenze mi aspetto che i tifosi siano con noi al 100%. Da parte nostra daremo il 100% in ogni partita".