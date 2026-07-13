Bressan: "Paratici ha ridato entusiasmo a Firenze. Erano anni che non si vedeva una Fiorentina così"

Le dichiarazioni di Bressan sulla prima parte del mercato della Fiorentina

L'ex centrocampista della Fiorentina, Mauro Bressan, è intervenuto a Radio FirenzeViola: "Erano anni che non c'era un inizio di mercato così scoppiettante e sono arrivati giocatori importanti come Atta e Dragusin. Poi il mercato non è finito, servono giocatori esterni. Sono convinto che Paratici stia facendo un buon lavoro e ha un bel budget. È importante partire con i giocatori ad inizio ritiro. Poi per le cessioni è giusto che Grosso valuti i giocatori che sono in rosa, sono importanti anche le uscite".

Sull'arrivo di Atta: "Sono stato sorpreso anche io, Paratici vuole dare entusiasmo alla piazza dopo una stagione in sofferenza e l'inizio è buono perché Atta è un giocatore che era ambito da piazze importanti. Erano anni che non c'era questo entusiasmo per gli acquisti già all'inizio del ritiro".

Su Oulai: "Ho visto e seguito le caratteristiche di questo ragazzo non alto ma dinamico che trasforma le azioni difensive in offensive, non ha grandi geometrie ed è meno ordinato di Fagioli ma dipende sempre quello che vuole Grosso. Ce ne sono tanti in rosa e si parla di lui e di Thorstvedt ma poi in campo vanno solo tre, quindi ci vuole equilibrio. Atta è un centrocampista che ad Udine ha dimostrato classe incredibile e grande potenziale visto che è giovane e Grosso può insegnargli tanto".

Su Jimenez: "Come caratteristiche è più un'ala che un terzino perché è vivace e intraprendente, veloce e accompagna l'azione. Un Dodò più offensivo, ma se la Fiorentina l'ha preso per quel ruolo poi i centrocampisti devono dare obiettivo perché lui va e crossa non sta a fare le diagonali".