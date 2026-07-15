Amoruso: "Il mercato non è ancora finito, adesso mi aspetto un colpo alla Gudmundsson per l'attacco"

Le parole di Amoruso ai microfoni di radio Bruno

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha analizzato il nuovo corso viola, soffermandosi sul mercato e sulle prossime mosse della società. Sulla fase difensiva ha spiegato: “Avevamo un grosso problema in difesa, non avevamo una squadra in grado di gestire i risultati e chiudere le partite. I gol concessi erano tanti. Sono arrivati dei giocatori, ma la difesa non la fanno soltanto due nuovi acquisti: dipenderà anche da come verrà messa in campo la squadra e da come interpreterà le varie fasi della partita”. Secondo Amoruso, i problemi del reparto arretrato erano più profondi: “Le difficoltà difensive non c'erano soltanto lo scorso anno. Con Italiano riuscivi a sopperire grazie al pressing alto, ma non avevi mai la sensazione che questa squadra, se messa sotto pressione, potesse evitare di concedere occasioni”.

Sul mercato in uscita ha aggiunto: “È difficile fare certi acquisti se prima non arrivano delle cessioni. Secondo me anche Gudmundsson e Fagioli potrebbero partire. Kean invece non penso che andrà via: è stato fuori per gran parte della stagione e bisogna ancora valutarlo. Resta però qualche dubbio sulla condizione atletica e sull'aspetto caratteriale. Se arrivasse un'offerta da 25-30 milioni, la Fiorentina probabilmente la prenderebbe in considerazione”. Parole positive invece per il nuovo acquisto Arthur Atta: “Mi intriga molto quello che ha detto in conferenza stampa. Mi aspetto una Fiorentina che voglia fare gioco nella metà campo avversaria”.

Infine, Amoruso ha indicato la prossima necessità del mercato viola: “Il mercato non è finito. Mancano degli esterni offensivi capaci di rompere gli equilibri. Per il 4-3-3 che immagino manca ancora qualcosa. Sono convinto che arriverà un esterno: il colpo che mi aspetto potrebbe essere qualcosa di determinante, un acquisto alla Gudmundsson”.