Dall'Argentina : "Offerta dello Sturm Graz per Luis Balbo, prestito annuale con diritto di riscatto"

Il giornalista argentino César Luis Merlo afferma in esclusiva dell'offerta del club austriaco per il classe 2005

È questa la notizia che arriva dal noto giornalista argentino César Luis Merlo. Si parla di un'offerta di prestito annuale con opzione di acquisto per il terzino sinistro della Fiorentina, reduce dal mondiale con il Venezuela. Non sono ancora note le cifre dell'offerta, vediamo se ci saranno ulteriori aggiornamenti a riguardo.