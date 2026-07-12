Ceccarini: "Lang-Fiorentina, il club non ha mai chiamato per l'olandese. Dodô ha l'intesa con il Napoli"

L'esperto di calciomercato si è sbilanciato sulle due trattative che tengono banco tra i viola e i partenopei.

Intervenuto a Radio Tutto Napoli, l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha spiegato meglio due trattative che riguardano la squadra partenopea e la Fiorentina.

LANG

Per quanto riguarda l'esterno ex Psv, il giornalista ha dichiarato: "La Fiorentina non ha mai chiamato il Napoli per Lang, ma dal momento che i viola cercano degli esterni, l'olandese potrebbe fare comodo, ma non è stata fatta alcuna chiamata per lui".

DODÔ

Sul brasiliano Ceccarini si è esposto così: "Per Dodô penso che il Napoli possa avere l’intesa con il giocatore, però non ce l’ha con la Fiorentina e al momento non può averla, perché deve sfoltire la rosa. Prima di poterlo prendere deve quindi fare operazioni in uscita. Sicuramente il calciatore piace".