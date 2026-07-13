Il Centenario e i colpi di Paratici riaccendono l'entusiasmo: tifosi in coda per rinnovare l'abbonamento

L'inizio della stagione del Centenario e un rinnovato entusiasmo rianimano i tifosi viola che hanno sfidato il caldo per rinnovare l'abbonamento

La campagna abbonamenti della Fiorentina è partita questa mattina con segnali subito incoraggianti. Dalle 10, orario di apertura della fase di prelazione riservata agli abbonati della scorsa stagione, numerosi tifosi si sono presentati alla biglietteria ufficiale di via Dei Sette Santi, dove si sono formate code fin dalle prime ore della giornata. Un'immagine che racconta il desiderio della piazza di tornare a sostenere la squadra e che trova conferma anche sui social, dove i messaggi dei sostenitori viola sono improntati a fiducia e grandi aspettative in vista della nuova stagione.

A rendere ancora più positivo il clima ha contribuito il mercato condotto dalla dirigenza, che ha consegnato in tempi rapidi a Fabio Grosso i primi rinforzi. Gli arrivi di Atta, Dragusin, Viery e Jimenez hanno rafforzato la convinzione che la Fiorentina voglia recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. A rendere tutto ancora più speciale c'è poi la stagione del centenario, un appuntamento che rappresenta un ulteriore motivo di entusiasmo per il popolo viola.