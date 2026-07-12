La Fiorentina ha in pugno Oso ma non è lui il primo obiettivo come terzino sinistro. La situazione

Il terzino sinistro classe 2003 del Siviglia piace molto alla Fiorentina, ma non è l'unico...

La Fiorentina cerca un terzino sinistro titolare per la prossima stagione con Gosens fuori dal progetto e Parisi infortunato. La società viola tratta Oso con il Siviglia, terzino mancino classe 2003, il club spagnolo chiede 15 milioni per la cessione e la Fiorentina sarebbe pronta a metterne sul piatto 12. Ma non solo Oso, il giocatore piace tanto ma non è il primo obiettivo di Fabio Paratici per quel ruolo, infatti gli uomini di mercato viola stanno lavorando ad un nome top secret senza dimenticare Oso.