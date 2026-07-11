Tragedia in Sudafrica: è morto Jayden Adams, aveva 25 anni e ha disputato l'ultimo Mondiale

Una brutta notizia sconvolge il mondo del calcio

Una tragica notizia arriva dal Sudafrica. È morto Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana. Aveva appena 25 anni.

Adams aveva rappresentato il Sudafrica anche agli ultimi Mondiali, affermandosi come uno dei profili più promettenti del calcio del Paese.

Secondo le prime indiscrezioni riportate da alcune fonti locali, l'ipotesi al momento è quella del suicidio. Al momento, tuttavia, non sono ancora arrivate conferme ufficiali sulle cause della morte e si attendono ulteriori sviluppi.