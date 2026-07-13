Harder ceduto al Basilea: la Fiorentina incassa 1,5 milioni e mantiene il 50% della rivendita

Harder va al Basilea, ma la Fiorentina detiene il 50% della rivendita

La Fiorentina mette il timbro su un altra cessione di un suo giovane calciatore. Dopo la partenza di Amatucci in direzione Deportivo, è tutto pronto per il passaggio di Harder al Basilea. Il centrocampista classe 2005 infatti reduce da un annata in prestito al Padova è stato ceduto a titolo definitivo agli svizzeri per 1,5 milioni di euro. In quella che di fatto è una specie di comproprietà dato che i viola mantengono il 50% sulla futura rivendita del ragazzo. Dunque un'altra cessione che sfoltisce e diminuisce il numero di tesserati presenti nel club