Dal Viola Park: "Jiménez non si allena in gruppo, per lui prosegue il lavoro personalizzato"
Il nuovo acquisto viola sta seguendo un programma di potenziamento fisico in palestra, in attesa di tornare stabilmente in gruppo.
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2026 18:36
Terzo giorno di ritiro al Viola Park per la nuova Fiorentina di Fabio Grosso che non ha ancora a disposizione il nuovo terzino Alex Jiménez. Per lo spagnolo classe 2005 continua il lavoro personalizzato in palestra per recuperare la forma migliore in vista della nuova stagione.