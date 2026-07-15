Atta: "Voglio dare il massimo per i tifosi. La Fiorentina mi ha dato fiducia, non vedo l'ora di iniziare"

Dopo la presentazione in sala stampa, Atta si è presentato anche ai microfoni di Sky Sport

Dopo la conferenza stampa di presentazione, Arthur Atta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, spiegando i motivi che lo hanno portato a scegliere la Fiorentina e raccontando le proprie caratteristiche.

"Perché ho scelto la Fiorentina? Ho parlato con il mister e con Paratici, mi hanno spiegato che volevano far crescere la società. Ho pensato che fosse il progetto giusto per me".

Il centrocampista francese si è poi descritto così: "Sono un centrocampista tecnico, box to box, a cui piace giocare con la palla. Voglio aiutare la squadra a fare gol e la squadra può aiutare me a segnare. Faccio quello che mi chiede il mister, è lui che decide. Io mi sento molto bene come mezzala sinistra. Grosso vuole un calcio offensivo e ho pensato subito che fosse il gioco adatto a me: è anche questo che mi ha spinto ad accettare la Fiorentina".

Atta ha quindi rivolto un pensiero ai tifosi viola: "Sono felice di essere qui, adesso tocca a me dimostrare il mio valore sul campo. Voglio dare il massimo per i tifosi. Sento una responsabilità. Il club mi ha dato fiducia e ora spetta a me ripagarla. Sono pronto e non vedo l'ora di iniziare".

Infine, il francese ha commentato il paragone fatto dal dirigente dell'Udinese Gianluca Nani, che lo aveva definito un mix tra Bellingham e Zidane: "Me l'ha sempre detto, anche di persona. È un paragone che fa piacere, ma io sono un giocatore diverso. Il mio idolo è Ronaldo, mentre per il mio ruolo mi ispiro soprattutto a Pogba".

Sugli obiettivi della Fiorentina ha concluso: "Siamo soltanto all'inizio del ritiro. Dobbiamo conoscerci, ci sono tanti nuovi giocatori e un nuovo allenatore. Ora dobbiamo capire chi siamo e crescere tutti insieme".