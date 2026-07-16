Adani sulla telecronaca pro Argentina: "A volte non so neanche cosa dico, sono lacrime che mi da il calcio"

La reazione di Adani dopo la vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra che porterà l'Albiceleste a difendere il titolo mondiale contro la Spagna

Sta facendo discutere sul web, l'eccessiva enfasi dimostrata da Daniele Adani durante la telecronaca della semifinale Inghilterra-Argentina in onda su Rai 1.

Durante il programma "Notti Mondiali" il commentatore sportivo ha voluto motivare il suo pensiero sull'argomento, già emerso anche in passato rispetto ad una sua eccessiva faziosità nei confronti dell'Argentina di Leo Messi:

"La palla che mette Messi di destro è una giocata che non ha senso: a 39 anni, nel finale di gara, lui sceglie di andare a destra sul raddoppio di marcatura e la mette perfettamente in uno spazio tra difensori e portiere. Per me è la giocata più geniale di Messi al Mondiale, ripeto fatta al 90' contro gli inglesi. Ecco perché non credo più al destino. Ci sono situazioni che ti portano a rivivere dei momenti, testimoniarli mi fa commuovere. Mi vengono le parole da sole e sono di sentimento. A volte non so nemmeno cosa dico. Sono le lacrime che mi dà il calcio".



Su Messi/Maradona:

"Grazie a tutti, ho amore per il calcio attraverso le grandi icone. Non credo che ci sia un paragone tra Messi e Maradona. Sento sinceramente nel cuore che uno sia la continuità dell'altro. C'è un'evoluzione contemporanea di Messi che trasporta Diego in campo, anche lui argentino, numero 10, valorizzata attraverso le vittorie. Messi da 5 anni, ossia da quando è mancato Diego, ha cominciato a vincere tutto con l'Argentina…"

