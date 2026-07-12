CT Italia, TMW riporta: "Dopo lo scudetto vinto al Milan, Maldini potrebbe puntare su Pioli"

Alla ricerca del nuovo CT azzurro: da Guardiola ad Ancelotti, fino a Conte e Mancini passando per Pioli

Giovanni Malagò ha mantenuto la promessa: la sorpresa del weekend è stata l'arrivo di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico dell'italia, affiancato da un altro ex Milan, Leonardo. Ora la nuova struttura federale dovrà scegliere il prossimo commissario tecnico azzurro, una corsa ancora apertissima con cinque candidati sul tavolo.

Nella lista dei desideri spiccano Pep Guardiola e Carlo

Ancelotti, due nomi capaci di riportare entusiasmo e ambizione attorno alla Nazionale. Maldini potrebbe avere argomenti importanti per convincerli, grazie al rapporto con Ancelotti dai tempi del Milan e alla stima reciproca con il tecnico spagnolo. Restano però gli ostacoli economici e, nel caso di "Carletto", il contratto con la Federazione brasiliana. Tra i candidati ci sono anche Antonio Conte e Roberto

Mancini, entrambi già ct azzurri e attualmente senza squadra: Conte però avrebbe un costo elevato, mentre

Mancini non sarebbe tra le prime scelte del nuovo dt azzurro.

Resta in corsa anche Stefano Pioli, sostenuto proprio da Maldini dopo lo scudetto vinto insieme al Milan. II tecnico di Parma rappresenterebbe una soluzione più semplice dal punto di vista economico, ma al momento parte più indietro rispetto agli altri nomi. Dopo le esperienze con Fiorentina e Al Nassr, la Federazione potrebbe preferire un profilo più mediatico per rilanciare entusiasmo intorno alla Nazionale. La scelta finale resta quindi ancora tutta da definire.

Lo scrive TMW.