De Santis: "La Fiorentina si è mossa molto bene per Valdepeñas: nasce una squadra giovane e ambiziosa"

Il commento di Lorenzo De Santis sull'operazione Valdepeñas

L'intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, è intervenuto a Lady Radio per commentare l'acquisto di Victor Valdepeñas: "Il Real Madrid ha il coltello dalla parte del manico e con un accordo con le società riesce sempre a mantenere il controllo su questo tipo di giocatori. La Fiorentina però si è mossa molto bene andando a sfruttare una congiuntura importante, visto che le Merengues abbondano di giovani e dietro Mourinho ha tante alternative".

Aggiunge: "Il Real da tanti anni sta tirando fuori giocatori importanti dal proprio settore giovanile, facendo loro fare un percorso di primo livello. E da questa realtà quando vai a pescare, solitamente lo fai molto bene. Il comune denominatore è che sta nascendo una Fiorentina giovane e ambiziosa".