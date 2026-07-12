TMW rivela: "La Fiorentina mette gli occhi su Fismen. Sul talento norvegese ci sono anche Inter e Como"

Fiorentina sulle tracce del giovane talento norvegese Fismen. Anche Inter e Como interessate

La Fiorentina guarda al futuro e mette nel mirino uno dei giovani talenti emergenti del calcio norvegese. Secondo quanto riportato da TMW, il nome seguito dal club viola è quello di Fismen, attaccante classe 2010 in forza all'Åsane. Il centravanti norvegese, appena 16 anni, ha attirato l'attenzione di diversi club europei grazie alle sue qualità e al potenziale di crescita. In Serie A, oltre alla Fiorentina, anche Inter e Como avrebbero messo gli occhi sul giovane talento.

I nerazzurri, in particolare, sembrerebbero intenzionati a muoversi con decisione nei prossimi giorni per provare ad assicurarsi il giocatore, anche se al momento non è stata ancora presa una decisione definitiva sul suo futuro. La concorrenza arriva anche dall'estero: in Olanda PSV Eindhoven e Feyenoord stanno monitorando con attenzione la situazione e potrebbero presto presentare un'offerta concreta per portarlo in Eredivisie.