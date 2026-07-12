(FOTO) Baggio e Messi si ritrovano dopo il trionfo dell'Argentina: “Ti voglio bene, amico mio”
Uno scambio di stima e amicizia tra due dei più grandi talenti della storia del calcio
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2026 14:36
Dopo il successo dell'Argentina, Lionel Messi ha ritrovato Roberto Baggio in un incontro che ha emozionato gli appassionati di calcio. A immortalare il momento è stato proprio il Divin Codino, che ha condiviso sui propri profili social una foto insieme al fuoriclasse argentino.
"Grazie Leo per il tuo dono prezioso e per il tuo affetto. Ti voglio bene, amico mio".