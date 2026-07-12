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(FOTO) Baggio e Messi si ritrovano dopo il trionfo dell'Argentina: “Ti voglio bene, amico mio”

Uno scambio di stima e amicizia tra due dei più grandi talenti della storia del calcio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2026 14:36
(FOTO) Baggio e Messi si ritrovano dopo il trionfo dell'Argentina: “Ti voglio bene, amico mio” -
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Dopo il successo dell'Argentina, Lionel Messi ha ritrovato Roberto Baggio in un incontro che ha emozionato gli appassionati di calcio. A immortalare il momento è stato proprio il Divin Codino, che ha condiviso sui propri profili social una foto insieme al fuoriclasse argentino.

"Grazie Leo per il tuo dono prezioso e per il tuo affetto. Ti voglio bene, amico mio".

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