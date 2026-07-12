(FOTO) Baggio e Messi si ritrovano dopo il trionfo dell'Argentina: “Ti voglio bene, amico mio”

Uno scambio di stima e amicizia tra due dei più grandi talenti della storia del calcio

Dopo il successo dell'Argentina, Lionel Messi ha ritrovato Roberto Baggio in un incontro che ha emozionato gli appassionati di calcio. A immortalare il momento è stato proprio il Divin Codino, che ha condiviso sui propri profili social una foto insieme al fuoriclasse argentino.

"Grazie Leo per il tuo dono prezioso e per il tuo affetto. Ti voglio bene, amico mio".