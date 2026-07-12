Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha le idee chiare sullo scandalo Jimenez, ecco la linea guida"

Per la viola è una questione di competenza dei legali del calciatore e del Bournemouth, che detiene il cartellino del giocatore.

Alex Jimenez è il quarto colpo di questa campagna estiva targata Fiorentina e Fabio Paratici. L'esterno è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni dal Bournemouth: proprio in Inghilterra, lo scorso maggio, è scoppiato un caso extra-campo.

Su di lui infatti, era stata aperta un'indagine legata a uno scambio di messaggi dal contenuto ritenuto inappropriato con una ragazza di 15 anni.

Chiaramente la Fiorentina è a conoscenza della questione extra-campo che riguarda il classe 2005, ma la linea guida della viola, secondo il Corriere dello Sport, è quella di lasciare il caso in mano ai legali del calciatore e del club inglese, decidendo dunque di concentrarsi solo sugli aspetti sportivi dell'operazione.