Dragusin: "Fisicamente sono recuperato al 100%. Ho scelto la Fiorentina per il progetto e perché conosco Paratici"

Le parole del nuovo difensore della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport dopo la presentazione ai media presenti al Viola Park

A margine della presentazione di Radu Dragusin, il neo calciatore della Fiorentina ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport:



"Ho sensazioni molto positive, l'Italia ha avuto sempre un posto speciale nel mio cuore. Qua sono diventato il giocatore che sono diventato oggi, sono felice".



Sul rapporto con Paratici:

"Ci conosciamo da tanto, soprattutto è lui che mi conosce. Abbiamo un rapporto importante, ora voglio ripagare la sua fiducia".



Sulle condizioni fisiche:

"Fisicamente sono a posto, recuperato al 100%. Mi sento bene e sono pronto per questa stagione. Ho deciso di venire qua perché ho visto il progetto, ho parlato con Paratici ed è stata una scelta molto semplice per me.

Sulle aspettative:

"Le aspettative mie e di squadra sono quelle di crescere ogni giorno e migliorare, per fare grandissime cose insieme".



Sugli obiettivi:

"Penso sia prematuro fissare gli obiettivi. Ogni giorno dobbiamo migliorare e far crescere la squadra, questo è quello che ho trovato qua. Ho tanta ambizione e voglia di fare bene".



Sull'esperienza in Premier League:

"Mi ha regalato tante cose positive. Là è una realtà diversa da questa, sono grato di esserci stato. Mi ha aiutato giocare con i migliori attaccanti al mondo, ho fatto duelli importanti che mi hanno dato molta esperienza".