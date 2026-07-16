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Dragusin: "Fisicamente sono recuperato al 100%. Ho scelto la Fiorentina per il progetto e perché conosco Paratici"

Le parole del nuovo difensore della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport dopo la presentazione ai media presenti al Viola Park

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2026 13:33
Dragusin: "Fisicamente sono recuperato al 100%. Ho scelto la Fiorentina per il progetto e perché conosco Paratici" -
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A margine della presentazione di Radu Dragusin, il neo calciatore della Fiorentina ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport

"Ho sensazioni molto positive, l'Italia ha avuto sempre un posto speciale nel mio cuore. Qua sono diventato il giocatore che sono diventato oggi, sono felice".


Sul rapporto con Paratici:
"Ci conosciamo da tanto, soprattutto è lui che mi conosce. Abbiamo un rapporto importante, ora voglio ripagare la sua fiducia".


Sulle condizioni fisiche:
"Fisicamente sono a posto, recuperato al 100%. Mi sento bene e sono pronto per questa stagione. Ho deciso di venire qua perché ho visto il progetto, ho parlato con Paratici ed è stata una scelta molto semplice per me.

Sulle aspettative:
"Le aspettative mie e di squadra sono quelle di crescere ogni giorno e migliorare, per fare grandissime cose insieme".

Sugli obiettivi:
"Penso sia prematuro fissare gli obiettivi. Ogni giorno dobbiamo migliorare e far crescere la squadra, questo è quello che ho trovato qua. Ho tanta ambizione e voglia di fare bene".

Sull'esperienza in Premier League:
"Mi ha regalato tante cose positive. Là è una realtà diversa da questa, sono grato di esserci stato. Mi ha aiutato giocare con i migliori attaccanti al mondo, ho fatto duelli importanti che mi hanno dato molta esperienza".

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