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Romano: “La Fiorentina per Arokodare ha offerto un prestito con opzione di riscatto a 22 milioni”

La Fiorentina ha rilanciato per il calciatore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2026 09:30
Romano: “La Fiorentina per Arokodare ha offerto un prestito con opzione di riscatto a 22 milioni” -
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La Fiorentina ha presentato una nuova proposta per ingaggiare Tolu Arokodare mentre le trattative con il Wolves continuano. Offerta di prestito con clausola di acquisto da 22 milioni, trattative in corso con Tolu desideroso di unirsi alla Fiorentina come prossimo passo nella sua carriera. Lo riporta Fabrizio Romano.

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