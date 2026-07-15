Atta: "C'erano anche altre squadre su di me ma ho scelto Firenze. Vorrei indossare la numero 14"

Il nuovo calciatore della Fiorentina Arthur Atta ha parlato in sala stampa per presentarsi ai tifosi e ai giornalisti presenti, queste le sue parole:

Il nuovo calciatore della Fiorentina Arthur Atta ha parlato in sala stampa per presentarsi ai tifosi e ai giornalisti presenti, queste alcune delle sue parole:



"Io in questi 3/4 allenamenti ho visto tanta qualità, non abbiamo un obbiettivo perché prima vogliamo capire e conoscerci bene. A Udine avevo il 14 e spero di poterlo riavere"



"C'erano altre big della serie A su di me, ho già detto perché ho scelto la Fiorentina. E ringrazio il Presidente e i direttori Paratici e Ferrari."