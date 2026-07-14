Repubblica: "De Gea rimane a Firenze. Sarà lui il portiere titolare della viola. Martinelli il futuro"

La Fiorentina ha deciso di dare continuità con lo spagnolo ancora tra i pali, per il classe 2006 arriverà il suo momento.

La Fiorentina riparte da David De Gea. Come riporta l'edizione de La Repubblica-Firenze, lo spagnolo continuerà a difendere i pali della viola anche nella prossima stagione.

Il 35enne si è presentato ieri al Viola Park carico e motivato, e dalle valutazione fatte dalla società (l'ex Manchester United percepirà uno stipendio di 12 milioni di euro lordi nei prossimi due anni) la linea guida sembra essere quella di continuare col muro spagnolo, anche perché è difficile trovare un portiere del livello di De Gea, e nell'anno del centenario, reduce da una stagione deludente, la Fiorentina non si può permettere passi falsi.

Il futuro? Tutto nelle mani, o meglio, nei guanti di Tommaso Martinelli: il classe 2006 si farà ancora una stagione in prestito, ha già firmato con l'Avellino, in quello che sarà il suo percorso di crescita che lo porterà a essere il prossimo portiere titolare della Fiorentina.