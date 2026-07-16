Radio Bruno: "Il Trabzonspor chiede 30 milioni per Oulai, nessun accordo. Ma si vuole chiudere"
Le ultime sulla trattativa tra la Fiorentina e Trabzonspor per Oulai da Radio Bruno
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2026 19:36
La Fiorentina tratta per Oulai con il club turco del Trabzonspor, secondo quanto riporta Radio Bruno la trattativa va avanti perchè non è stato ancora raggiunto nessun accordo tra le parti. Il club turco chiede 30 milioni, si continuano i dialoghi tra le parti e c'è la volontà di chiudere questo accordo anche se fino ad ora è stata raggiunta l'intesa tra i due club