Il Mattino: "Il Napoli ha scelto Favasuli come vice Di Lorenzo. La Fiorentina guadagna 5 milioni dell'operazione"

L'arrivo dell'ex difensore del Catanzaro a Napoli chiude le porte alla cessione di Fortini o Dodo ai vice campioni d'Italia

Il Napoli accelera per Costantino Favasuli, sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Il terzino classe 2004, protagonista di un'ottima stagione in prestito al Catanzaro in Serie B, è pronto a diventare uno dei rinforzi per le corsie esterne della squadra.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'operazione dovrebbe chiudersi per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, confermando la volontà del direttore sportivo Giovanni Manna di puntare su un profilo giovane e di prospettiva. Cresciuto con caratteristiche tecniche e tattiche che ricordano quelle del capitano Giovanni Di Lorenzo, con il quale condivide anche lo stesso procuratore, Favasuli è considerato tra i talenti più interessanti del calcio italiano nel suo ruolo.

Nelle ultime settimane il suo nome avrebbe guadagnato terreno rispetto ad altre opzioni seguite dal Napoli, superando nelle preferenze i laterali della Fiorentina Dodô e Fortini. Il giovane difensore può inoltre vantare due presenze con la Nazionale maggiore, dopo aver completato il percorso nelle selezioni Under 19 e Under 21.

L'eventuale arrivo di Favasuli potrebbe avere ripercussioni anche sulle uscite: Pasquale Mazzocchi, infatti, sarebbe tra i principali candidati a lasciare il club, liberando spazio nelle gerarchie della rosa guidata da Massimiliano Allegri.