Tuttosport: "Favasuli piace a mezza Serie A. Sul classe 2004 la squadra più avanti è il Napoli"

Sull'ex Fiorentina ci sono anche Cagliari, Torino, Sassuolo e la stessa viola, che mantiene il 50% sulla futura rivendita.

Favasuli è molto richiesto in Serie A. Come riporta Tuttosport, l'ex Fiorentina ha attirato su di sé le attenzioni di parecchi team della massima serie italiana: sul calciatore sembrano esserci gli interessamenti di Cagliari, Torino, Sassuolo, la stessa Fiorentina e il Napoli, che sembra essere il più vicino al classe 2004.

La valutazione è intorno ai 10 milioni, con i partenopei che partono avanti anche grazie agli ottimi rapporti con l'agente del giocatore, Giuffredi. I viola invece, sembrano essere più indietro, ma guarda comunque con attenzione tutto quello che riguarda il calciatore, perché mantiene il 50% sulla futura rivendita.