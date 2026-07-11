Dalla Germania: "Gosens ha aperto allo Schalke 04. Non ci sono ancora accordi tra le parti"

La preferenza del giocatore rimane la Fiorentina anche se non verrà convocato

Il futuro di Robin Gosens resta tutto da scrivere. Secondo quanto riportato dalla Germania, lo Schalke 04 avrebbe avviato i primi contatti per il laterale della Fiorentina. Gosens avrebbe aperto alla squadra tedesca, ma l'operazione, al momento, viene definita molto complicata: le parti starebbero lavorando per capire se esistono i margini per portare avanti la trattativa, ma non ci sono ancora accordi né una negoziazione avanzata. Si tratta di una fase ancora preliminare.

Nonostante l'interesse del club tedesco, la priorità di Gosens sarebbe quella di restare alla Fiorentina. La situazione, però, potrebbe evolversi nelle prossime settimane, anche perché l'esterno non sarà convocato per il ritiro della squadra viola.