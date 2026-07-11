Baldini: "Paratici ha reso la Fiorentina una società, peccato non aver avuto un DS all'arrivo di Rocco"

Le parole di Enzo Baldini che elogia Fabio Paratici

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, Enzo Baldini ha commentato la prima parte di mercato targata Fabio Paratici: "Questo inizio di mercato va oltre ogni mia aspettativa, Paratici mi sta sorprendendo. È un mercato completamente diverso dagli ultimi anni. La Fiorentina è tornata ad essere la Fiorentina, adesso è una vera società di calcio".

Aggiunge: "Io sono convinto che sia la famiglia Commisso che sta investendo e lo ha sempre fatto. Se all'arrivo di Rocco ci fosse stato uno fra Sartori e Corvino le cose sarebbero andate diversamente. Adesso c'è un direttore di caratura internazionale che ha le porte aperte in tutto il mercato, sarà un mercato straordinario".

"Rocco prima di andarsene deve aver detto qualcosa alla sua famiglia, perché altrimenti tutti questi soldi investiti sia sui giocatori che sulla società non li avremmo visti".