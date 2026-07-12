D'Agostino: "La Fiorentina ha fatto un grandissimo colpo con Atta. Mi aspettavo potesse fare uno step più grande"

Il commento dell'ex centrocampista di Udinese e Fiorentina, Gaetano D'Agostino sull'approdo a Firenze di Arthur Atta

Ospite della puntata di "Cronache Mondiali" in onda su Cronache di Spogliatoio, Gaetano D'Agostino ha commentato il colpo Atta ufficializzato dalla Fiorentina nella giornata di ieri:

"Con tutto il rispetto per la Fiorentina che è una società importante, ma sono stupito dalla scelta di Atta che poteva ambire a qualcosa in più. Può essere un giocatore da Inter, ci stava benissimo nel 3-5-2 dei nerazzurri. È un giocatore con dominio della palla, punta l'uomo e ha grande tecnica pur sapendo fare anche la fase difensiva.

Per la Fiorentina è un grandissimo colpo: vuole dimenticarsi della scorsa annata e dare un segnale alla piazza e all'allenatore. Però mi sarei aspettato l'interesse concreto di qualche club che fa le coppe europee. Atta ha 23 anni, poteva fare uno step più grande"