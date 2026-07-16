Di Marzio: "La Roma cerca un esterno e potrebbe tornare su Dodô. Il Napoli resta alla finestra"
L'esperto di mercato rilancia il nome dell'esterno brasiliano per i giallorossi: sull'esterno della Fiorentina resta vivo anche l'interesse del Napoli.
Il futuro di Dodô continua a tenere banco sul mercato. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, tra i nomi valutati dalla Roma per rinforzare la corsia destra ci sarebbe anche quello dell'esterno della Fiorentina.
I giallorossi potrebbero infatti tornare a sondare il terreno per il brasiliano, già accostato poco al club capitolino. La concorrenza, però, non manca: sul classe 1998 resta infatti vigile anche il Napoli, che continua a monitorare la situazione in vista delle prossime settimane di mercato.
Al momento non risultano trattative avanzate, ma l'interesse di due big della Serie A conferma come Dodô sia uno dei profili più apprezzati nel panorama italiano. La Fiorentina, dal canto suo, continua a lavorare sul fronte rinnovo, mentre il mercato resta pronto a entrare nel vivo.