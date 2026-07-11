Leonardelli saluta la Fiorentina: il portiere campione d'Italia Primavera va in prestito al Treviso
Ufficiale il passaggio in prestito di Leonardelli al Treviso
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2026 13:37
Prosegue il lavoro della Fiorentina anche sul fronte delle uscite, con un'operazione che riguarda il settore giovanile. Il Treviso ha infatti ufficializzato l'arrivo in prestito del portiere Leonardelli. L'estremo difensore viola lascia temporaneamente Firenze dopo la stagione culminata con la conquista dello Scudetto.