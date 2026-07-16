Dragusin: "La presenza di Paratici mi ha reso facile la scelta. Sto bene, sono recuperato al 100%"

Il nuovo calciatore della Fiorentina Radu Dragusin è stato presentato ai tifosi e ai giornalisti presenti al Viola Park

Il nuovo calciatore della Fiorentina Radu Dragusin è stato presentato ai tifosi e ai giornalisti presenti al Viola Park, queste le sue parole:

"La trattativa quest'estate è partita con una chiamata di Paratici che ci conosciamo molto bene. Il fatto che lui era qua mi ha reso la scelta molto più facile. Ho scelto la Fiorentina perché il progetto mi piace, vuole far crescere i calciatori e fare una bella stagione. Una scelta molto facile."

"Penso che gli obbiettivi sia personali che di squadre devono essere quelli di crescere e migliorare, solo così fai grandi cose. Nei ragazzi ho visto questo, tanta fame e tanto entusiasmo per crescere adesso e in futuro."

"Ringrazio il Tottenham che mi ha fatto crescere come uomo e calciatore, lì ho visto una realtà diversa e abbiamo vinto un Europa League, sarò sempre legato a loro. Ho riparlato un po' con Albert, quando gli ho scritto era già quasi tutto fatto."

"In inverno ci sono state trattative ma non sono andato da nessuna parte. Sappiamo quello che ha detto il mio agente, loro lavorano per noi e voleva che io andassi nella miglior opzione. Quando ci hanno chiamato in estate non ci abbiamo pensato troppo, è durata qualche giorno. Io voglio essere un difensore che gli altri si sentono sicuri quando giocano con me."

"Io e il mister ci siamo conosciuti adesso, l'ho affrontato quando era Frosinone e già avevo visto come fa giocare bene la squadra. Sono felice di averlo come allenatore. Ho trovato un gruppo con tanta fame, siamo ancora all'inizio, non faccio nomi per il rispetto di tutti."

"Il fatto che Paratici era qui mi ha reso facile la scelta, voglio ripagare la fiducia che ha in me, è questa l'unica cosa che ho in mente io. Mi ha presentato il progetto, poi ho visto che qui c'erano calciatori importanti con qualità e futuribili."

"Io non posso consigliare la Fiorentina ma per me l'U23 mi ha reso facile il passaggio tra primavera e professionisti a me ha aiutato molto."

"Sto bene, sono recuperato al 100% e mi sento in grado di dare quello che posso dare. Ho passato un brutto periodo ma ho sempre cercato di prendere il lato positivo della cosa, ma si io sono pronto."

"Se sono venuta qua è perché per me conta solo la Fiorentina. Ti posso dire che si io voglio rimanere qui per fare grande cose e ripagare la fiducia della società. Nella mia testa c'è solo la volontà di fare grandi cose per questa squadra."