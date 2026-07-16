Dragusin: "Le parole del mio agente? Cercava solo la miglior opzione per me. La trattativa è durata poco"

Durante la conferenza stampa di presentazione Radu Dragusin ha avuto modo di chiarire le dichiarazioni del suo agente a Gennai

Durante la conferenza stampa di presentazione Radu Dragusin ha avuto modo di chiarire le dichiarazioni del suo agente a Gennaio. Infatti durante il mercato invernale a una domanda su cosa preferisse per Dragusin tra Fiorentina e Roma rispose che i gladiatori stavano bene al Colosseo e che la Fiorentina non era la miglior opzione, queste le parole di oggi di Dragusin:

"In inverno ci sono state trattative ma non sono andato da nessuna parte. Sappiamo quello che ha detto il mio agente, loro lavorano per noi e lui voleva che io andassi nella miglior opzione. Quando ci hanno chiamato in estate non ci abbiamo pensato troppo, è durata qualche giorno. Io voglio essere un difensore che gli altri si sentono sicuri quando giocano con me."