Scanagatta: "Dodò deve rimanere, ha molte qualità: la Fiorentina deve diventare competitiva"

Il pensiero di Ubaldo Scanagatta sul mercato Viola e Dodò

Il giornalista, Ubaldo Scanagatta, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Il lavoro svolto da Paratici fino a questo momento non è affatto male. Si sta muovendo come da anni non ci capitava di vedere, poi chiaramente bisognerà vedere se tutti gli acquisti si riveleranno azzeccati. Le premesse, però, sono positive".

Aggiunge: "Sembra essere destinato a partire, ma a me Dodò non dispiaceva assolutamente. È un giocatore che ha delle qualità, anche se evidentemente sono state fatte valutazioni diverse sul suo futuro. La cosa più importante adesso è diventare competitivi".

Conclude: "Il primo grande cambio di passo lo si nota già dal fatto che la Fiorentina non ha aspettato la fine del mercato per intervenire: sono arrivati subito dei colpi importanti per permettere alla squadra di essere pronta fin dall'inizio del campionato".