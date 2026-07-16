Fonti vicine alla Fiorentina smentiscono l’accordo per Oulai. Con il Trabzonspor nessuna intesa

Non è ancora conclusa la trattativa tra i club per il calciatore ivoriano

Fonti vicine alla società smentiscono che sia stato raggiunto un accordo tra il club viola e il Trabzonspor per Oulai, dopo che il vicepresidente turco Kafkas che aveva annunciato un intesa con la Fiorentina che ancora non c'è. Continuano dunque i dialoghi fra le due parti, con la trattativa che prosegue.