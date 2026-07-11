Per Jimenez visite mediche al Viola Park, non andrà in una clinica come gli altri nuovi acquisti

Il terzino destro classe 2005 è arrivato questa mattina a Firenze

Alex Jimenez è il quarto colpo della Fiorentina, il terzino destro classe 2005 arriva dal Bournemouth dove lo scorso anno ha giocato titolare. Il calciatore, al contrario degli altri nuovi acquisti, ha svolto tutte le visite mediche all'interno del Viola Park e non andrà in nessun'altra clinica per completarle.