TMW: "Harder-Basilea, ore caldissime. Il classe 2005 lascerà la Fiorentina a titolo definitivo"

Il giocatore si trasferirà in Svizzera per una cifra intorno ai 2 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.

Ore calde non solo in entrata, anche in uscita per la Fiorentina: per un Jimenez che viene c'è un Harder che parte.

Come riporta Tuttomercatoweb, sembra che i viola abbiano aperto alla cessione del classe 2005: ci sarebbe una trattativa ben avviata e verso le battute finali con il Basilea, con cui ci sarebbe un accordo sulla base di circa 2 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.

Come detto la trattativa è in un fase avanzata, ma non è ancora chiusa, con l'entourage del giocatore che in queste ore sta dialogando proprio col club svizzero per chiudere il prima possibile l'affare.